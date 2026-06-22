Wembanyama in una discoteca di Parigi, il fuoriclasse francese Nba non passa inosservato

Momenti di relax a Parigi per Victor Wembanyama, stella dei San Antonio Spurs finalisti dell’ultimo campionato Nba. Il 22enne francese si è presentato alla Festa della Musica del Virage, un club notturno del XVII arrondissement di Parigi e non è decisamente passato inosservato: con i suoi 226 centimetri di altezza è il cestista più alto in attività e svettava tra le centinaia di coetanei che lo hanno riconosciuto immediatamente acclamandolo il coro: “Wemby, Wemby”.

Wembi sous fête de la musique 😂 https://t.co/OSFIYjRrEl pic.twitter.com/Zl0FUjJsVD — la main 🔫 (@supahmano) June 22, 2026

La sconfitta in finale Nba

Wembanyama a Parigi sta cercando di dimenticare la dolorosa sconfitta dei suoi Spurs nella finale con i New York Knicks. I texani, dati favoriti alla vigilia, si sono arresi alla squadra della Grande Mela in 5 partite, vincendone solo una, e buttando via anche match condotti facilmente come gara 4 al Madison Square Garden in cui San Antonio ha subito la più grande rimonta delle Finals Nba, perdendo dopo essere stata in vantaggio di 29 punti.