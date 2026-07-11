Incendio in Andalusia, centinaia di vigili del fuoco ancora al lavoro giorno e notte

Centinaia di vigili del fuoco, con l’ausilio di elicotteri e aerei, sono al lavoro in Spagna per combattere l’incendio divampato giovedì nella provincia di Almería, che ha provocato 12 morti e ha bruciato circa 66 chilometri quadrati di foreste e terreni agricoli, un’area grande all’incirca quanto Manhattan. Una combinazione di venti leggeri e alta umidità sta aiutando le squadre, ma l’enorme estensione dell’incendio continua a rappresentare una sfida, ha affermato Antonio Sanz, capo dei servizi di emergenza dell’Andalusia. Secondo quanto riferito dalle autorità, la maggior parte delle vittime è morta dopo aver ignorato le istruzioni dei soccorritori. Le autorità hanno evacuato in via preventiva 1.448 persone da circa 11 zone.