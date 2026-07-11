MotoGp, Gp Germania 2026: Marquez vince la sprint

Marc Marquez, partito dalla pole, ha vinto la gara sprint del Gp di Germania 2026 della MotoGp sul tracciato tedesco del Sachsering, dove ha firmato nove pole in carriera. Il pilota della Ducati ha preceduto il fratello Alex, pilota della Ducati Gresini, terzo Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46. Quarto Ai Ogura, a seguire Raul Fernandez, il leader del Mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domenica sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica con +11 su Bez e +13 su Di Giannantonio. Domenica la gara alle 14.

Marquez: “Ho cercato di mantenere passo costante”

“Mio fratello Alex stava spingendo forte e ho cercato di mantenere un passo costante. Fino alla fine è riuscito a starmi vicino. Vediamo domani con la gomma media di gestire meglio la gara ottenendo lo stesso risultato”. Così Marc Marquez, piota della Ducati, vincitore della gara sprint del Gp di Germania davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio.

Alex Marquez: “Fatto del mio meglio, risultato di cui avevo bisogno”

“Ho fatto del mio meglio ad ogni giro, la moto scivolava al posteriore e di più non potevo fare. Non riesco a dare il massimo per le mie condizioni fisiche non ancora ottimali e devo andare in sicurezza. Sono ancora rigido ma stare dietro a marc è buono. E’ il risultato di cui avevo bisogno dopo l’incidente al Montmelò”. Così Alex Marquez, pilota del team Ducati Gresini, secondo nella gara sprint del Gp di Germania vinto dal fratello Marc Marquez.

Di Giannantonio: “Ogni punto conta, obiettivo era salire sul podio”

“L’obiettivo era salire sul podio, ogni punto conta, sapevo di avere più passo di Ogura e l’ho superato. Ero anche più veloce di Alex Marquez, ma qui è difficile trovare aria pulita e sorpassare e così mi sono accontentato. E’ un risultato più che perfetto”. Così Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati VR46, terzo nella gara sprint del Gp di Germania.