Tifone Bavi verso la Cina: violentissime mareggiate sulle coste orientali dello Zhejiang

Le autorità cinesi hanno evacuato oltre 1,7 milioni di persone mentre la Cina orientale si prepara all’arrivo del tifone Bavi. La perturbazione ha già portato forti venti e pioggia sulle isole meridionali del Giappone e a Taiwan. Almeno 17 persone hanno perso la vita nelle Filippine meridionali, principalmente a causa di frane aggravate dal passaggio di Bavi. Con venti massimi sostenuti di 144 km/h in prossimità del suo centro, sabato Bavi sta transitando a nord di Taiwan, secondo quanto riferito dall’Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan.

Si prevede che si sposti verso lo Zhejiang, nella Cina orientale, e, secondo il Centro Meteorologico Nazionale cinese, tocchi terra prima di mezzanotte o nelle prime ore di domenica, per poi addentrarsi nell’entroterra.

ne dalle zone costiere ad alto rischio, secondo quanto riferito da Xinhua. Le immagini di CCTV mostrano le violente mareggiate che si abbattono sulle coste delle province orientali dello Zhejiang: nelle città di Wenzhou, Taizhou e Yuhuan. Il Centro meteorologico nazionale cinese ha emesso un’allerta arancione per il tifone, il secondo livello più alto su una scala di quattro, con la sospensione di molte scuole e dei servizi di traghetto. Sono stati cancellati centinaia di voli e alcuni servizi ferroviari ad alta velocità sono stati sospesi. Sabato il Centro ha inoltre emesso il primo allarme rosso dell’anno per temporali, secondo quanto riportato dall’emittente statale CCTV.