Wembanyama difensore dell’anno Nba, eletto all’unanimità

Non c’era mai stato un vincitore unanime del premio di difensore dell’Anno Nba. Fino ad ora. Victor Wembanyama è stato annunciato lunedì sera come il miglior difensore della lega statunitense. Il centro dei San Antonio Spurs si era classificato secondo nella votazione per lo stesso premio quando era ancora rookie (stagione 2023-2024) e quest’anno è finalmente arrivata la vittoria.

The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is… Victor Wembanyama! pic.twitter.com/ypmVzV7EeA — NBA (@NBA) April 20, 2026

Il fuoriclasse francese era il favorito anche la scorsa annata, fino a quando un problema di salute non ha posto fine prematuramente alla sua stagione, ma quest’anno non ha lasciato dubbi. A 22 anni il campione di Le Chesnay è quindi diventato il più giovane vincitore del premio di defensive player of the year di sempre battendo la concorrenza di Chet Holmgren degli Oklahoma City Thunder e di Ausar Thompson dei Detroit Pistons.

“La vera difficoltà è stata forse raggiungere le 65 partite”, ha dichiarato Wembanyama riferendosi al numero necessario per essere eleggibile per il premio, parlando a NBC Sports Network. “Ma sono felicissimo di aver vinto questo premio e sono davvero orgoglioso di essere il primo vincitore unanime”, ha aggiunto.

Victor Wembanyama is the first unanimous Kia NBA Defensive Player of the Year since the award’s inception in 1982-83.



The winner was selected by a global media panel of 100 voters.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/wIUDEDWJtm — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026

I suoi numeri questa stagione

Wemby quest’anno sta giocando i suoi primi playoff Nba. Mostruosa la prestazione messa in campo in gara 1 contro i Portland Trail Balzers con 35 punti realizzati in 33 minuti di gioco e conditi da 5 rimbalzi e due blocchi. Impressionante anche la sua media in regular season 2025-2026 con 25 punti, 51,2% di tiri riusciti e 34,9% di tiri realizzati da tre punti, 11.5 rimbalzi, 3.1 assist e 3.1 blocchi.

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