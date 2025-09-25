Achille Polonara dopo l’intervento: “Trapianto tutto ok”

Le note di ‘Che sole oggi’, canzone di Geolier, accompagnano la storia pubblicata da Achille Polonara su Instagram che ha deciso di affidare ai social il suo messaggio post-operatorio: “Trapianto tutto ok”. Il cestista italiano, trasferitosi nelle scorse settimane dalla Virtus Bologna alla Dinamo Sassari, si è sottoposto giovedì mattina a Bologna al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide, dopo aver trovato un donatore compatibile al 90% arrivato dagli Stati Uniti. Mercoledì l’atleta 33enne, a poche ore dall’intervento, aveva ringraziato i tanti tifosi e amici del supporto dimostrato in questo periodo difficile.

Achille Polonara in una storia Instagram, 25 settembre 2025

Il video di Achille Plonara prima del trapianto

Le sue battaglie contro il cancro

Achille Polonara ha scoperto di essere affetto da leucemia mieloide a giugno scorso. A poche ore da gara 3 di finale Scudetto la Virtus Bologna aveva comunicato la notizia, arrivata al culmine di ulteriori indagini mediche specialistiche. In seguito l’atleta classe 1991 ha proseguito le cure a Valencia, in Spagna, per alcuni mesi, prima di tornare in Italia per il trapianto. A ottobre 2023 l’ala della Nazionale ha dovuto affrontare un altro ostacolo: una neoplasia testicolare. Per questo si è dovuto sottoporre a un’operazione chirurgica e il 3 dicembre, a meno di due mesi dall’intervento, è tornato nuovamente in campo.

La carriera di Achille Polonara

Nato ad Ancona il 23 novembre 1991, ala forte di 205 centimetri, Polonara ha mosso i primi passi nella Stamura Ancona prima di trasferirsi nel settore giovanile del Teramo Basket con cui ha debuttato in Serie A nel 2009/2010. Nelle due stagioni successive si è imposto tra i prospetti più interessanti del campionato, guadagnandosi per due anni consecutivi il premio di Miglior Under 22 della Serie A. Con la Nazionale giovanile ha conquistato l’argento agli Europei Under 20 del 2011. Negli anni successivi ha calcato i più grandi parquet d’Italia e d’Europa:

Varese 2012-2014

Pallacanestro Reggiana 2014-2017: vince la Supercoppa Italiana e disputa una finale Scudetto

Dinamo Sassari 2017-2019: vince la FIBA Europe Cup

Baskonia 2019-2021: vince la Liga ACB

Fenerbahce 2021-2022: vince il campionato turco

Efes 2022-2023

Zalgiris Kaunas 2023: vince titolo e coppa nazionale

Virtus Bologna 2023-2025

Con la maglia azzurra, Polonara vanta 94 presenze e 596 punti. Tra i tornei disputati ci sono due Europei, un Mondiale e l’Olimpiade.