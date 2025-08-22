Polonara alla Dinamo Sassari: “Felice di tornare a casa”

Achille Polonara guarda oltre la malattia, la leucemia mieloide che lo ha colpito lo scorso giugno, e si prepara a tornare alla Dinamo Sassari. Il club sardo ha annunciato “il raggiungimento di un’intesa, una volta che le condizioni glielo consentano, per il ritorno in biancoblu” del giocatore “che ritroverà Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna”.

“L’intesa suggella ancora una volta il legame profondo che unisce Achille alla Dinamo: un rapporto di reciproca stima e fiducia che ha dato vita al suo rientro in Sardegna. Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell’atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale”, si legge nel comunicato del club.

“Determinante, nel dialogo tra le parti, è stato il rapporto personale instaurato nel tempo con il presidente Stefano Sardara e l’amministratore delegato Francesco Sardara, nonché il lavoro silenzioso e costante del direttore generale Jack Devecchi -viene evidenziato-. A Sassari, una volta ripresosi, Achille potrà proseguire la propria carriera con la serenità di un ambiente familiare e al tempo stesso vivere quotidianamente il gruppo dei Giganti, condividendo il cammino che nei prossimi mesi lo riporterà proficuamente sul parquet. Il ritorno di Achille riporta alla memoria le due intense stagioni vissute in Sardegna tra il 2017 e il 2019: due anni che lo hanno visto accompagnare la Dinamo alla conquista della Fiba Europe Cup e a un passo dallo scudetto, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi e aprendo le porte alla sua successiva esperienza in Eurolega. Ora, coach Massimo Bulleri e i nuovi compagni lo attendono a braccia aperte per scrivere insieme delle nuove pagine di storia della Dinamo”.

Polonara: “Felice di poter tornare a ‘casa”

“Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a ‘casa’. Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l’amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l’allenatore Massimo Bulleri per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti presto”, ha detto Polonara.

“Siamo felici di comunicare il raggiungimento di un’intesa per il ritorno di Achille, un eccezionale atleta e un amico prezioso, il cui attaccamento alla Sardegna, alla città e alla Dinamo ha sempre rappresentato un esempio per tutti noi. Achille non è soltanto un giocatore di talento, ma anche un simbolo dei valori e dell’orgoglio che la nostra terra e i nostri giganti cercano di trasmettere quotidianamente. Sono sicuro che in questo momento estremamente delicato della sua vita l’abbraccio dei nostri tifosi e della Sardegna possano farlo sentire a casa. Ben tornato, Achille. Non vediamo l’ora di rivederti in campo con noi non appena possibile”, ha aggiunto Francesco Sardara, amministratore delegato della Dinamo Sassari.

Chi è Polonara

Nato ad Ancona il 23 novembre 1991, ala forte di 205 centimetri, Achille Polonara muove i primi passi cestistici nella Stamura Ancona prima di trasferirsi giovanissimo al settore giovanile del Teramo Basket, con cui debutta in Serie A nel 2009/10. Nelle due stagioni successive si impone tra i prospetti più interessanti del campionato, guadagnandosi per due anni consecutivi il premio di Miglior Under 22 della Serie A. Con la Nazionale giovanile conquista l’argento agli Europei Under 20 del 2011.

Nel 2012 approda a Varese, dove resta due stagioni, prima del passaggio alla Pallacanestro Reggiana, con cui conquista la Supercoppa Italiana 2015 e disputa la finale Scudetto persa contro la Dinamo Sassari.

Nel 2017 firma proprio con il club biancoblu: in due stagioni vive da protagonista la vittoria della FIBA Europe Cup e la cavalcata fino alla finale Scudetto 2019 contro Venezia. La sua crescita lo porta, nell’estate successiva, a spiccare il volo verso l’Eurolega.

Con il Baskonia vince la Liga ACB 2020, lasciando il segno anche in Eurolega. Seguono le esperienze con Fenerbahce (con cui conquista il campionato turco), Efes, Zalgiris Kaunas (con titolo e coppa nazionale) e Virtus Bologna. Con le V nere, dopo un intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare nell’autunno del 2023, torna in campo in tempi rapidissimi, confermandosi atleta di enorme resilienza.

La scorsa stagione ha ugualmente contribuito al percorso della Virtus tra campionato ed Eurolega. La diagnosi di leucemia mieloide (LEGGI COS’E’), arrivata lo scorso giugno, gli ha impedito di festeggiare in campo la vittoria di uno Scudetto che, in ogni caso, porta anche la sua firma, con quasi 7 punti e 4 rimbalzi di media in Serie A Unipol.

Con la maglia azzurra, Polonara vanta 94 presenze e 596 punti. Tra i tornei disputati ci sono due Europei, un Mondiale e l’Olimpiade.