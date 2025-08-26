Eurobasket 2025, al via mercoledì 27 agosto: orario e dove vederlo

Eurobasket 2025 al via domani, mercoledì 27 agosto. Le migliori squadre del Vecchio Continente si affrontano nella fase a gironi del torneo, arrivato alla sua 42a edizione e ospitato da ben quattro Paesi: Lettonia (Riga), Cipro (Limassol), Finlandia (Tampere) e Polonia (Katowice). Si parte con il match Gran Bretagna-Lituania, domani alle 12.30. A seguire: Repubblica Ceca-Portogallo, Montenegro-Germania, Lettonia-Turchia, Svezia-Finlandia e Serbia-Estonia.

L’Italia, invece, esordirà giovedì 28 agosto alle 20.30, a Limassol, contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Gli azzurri sono nel gruppo C assieme a Spagna, Cipro, Grecia, Bosnia-Erzegovina e Georgia.

Presenti e assenti

Il tecnico Gianmarco Pozzecco non potrà contare su Stefano Tonut e Donte DiVincenzo. La guardia dell’Olimpia Milano, qualche giorno fa, ha dovuto lasciare il raduno della Nazionale a causa di un infortunio, una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. Il cestista americano, invece, guardia dei Minnesota Timberwolves, ha rinunciato per il riacutizzarsi di un problema fisico.

Nella lista dei convocati c’è Danilo Galliari, fresco campione a Porto Rico e alla sua ultima esperienza con la Nazionale italiana in questo torneo. Presente anche il cestista Nba Simone Fontecchio, passato di recente dai Detroit Pistons ai Miami Heat. Occhi puntati sulle promesse azzurre Dame Sarr (Duke University), Matteo Spagnolo (Alba Berlino), Gabriele Procida (Real Madrid), Saliou Niang (Virtus Bologna) e Momo Diouf (Virtus Bologna).

L’Italia a Eurobasket 2025, calendario e orari delle partite

Grecia-Italia, giovedì 28 agosto ore 20.30

Italia-Georgia, sabato 30 agosto ore 14.00

Bosnia-Erzegovina-Italia, domenica 31 agosto ore 20.30

Italia-Spagna, martedì 2 settemebre ore 20.30

Italia-Cipro, giovedì 4 settembre ore 17.15

Gli ottavi di finale di Eurobasket 2025 si giocheranno il 6 settembre mentre i quarti il 9 settembre. Appuntamento con semifinali e finale il 12 e il 14 settembre.

Azzurri nel Gruppo C

Spagna

Cipro

Grecia

Italia

Bosnia-Erzegovina

Georgia

Dove vedere le partite tutte le partite di Eurobasket 2025

Le partite di Eurobasket 2025 si potranno seguire in diretta tv sui canali di SkySport e in streaming su Dazn, SkyGo e Now Tv. Tutte le partite dell’Italia, inoltre, sono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai.