Nba Draft 2026, AJ Dybantsa prima scelta: ecco la Top 10

Nella notte italiana è andato in scena l’Nba Draft 2026. Come da previsioni AJ Dybantsa, ala piccola di 19 anni, è la prima scelta assoluta di quest’anno e giocherà con i Washington Wizards (franchigia che due anni fa si era aggiudicata la scelta n°2, il francese Alexandre Sarr). Alle spalle del classe 2007 di Boston ci sono talenti di alto profilo come Darryn Peterson e Cameron Boozer, figlio dell’ex giocatore dei Chicago Bulls e due volte Nba All-Star Carlos Boozer.
- Washington Wizards, AJ Dybantsa (BYU)
- Utah Jazz, Darryn Peterson (Kansas)
- Memphis Grizzlies, Cameron Boozer (Duke)
- Chicago Bulls, Caleb Wilson (North Carolina)
- Los Angeles Clippers, Keaton Wagler (Illinois)
- Brooklyn Nets, Mikel Brown Jr. (Louisville)
- Sacramento Kings, Darius Acuff Jr. (Arkansas)
- Atlanta Hawks, Kingston Flemings (Houston)
- Dallas Mavericks, Morez Johnson (Michigan)
- Milwaukee Bucks, Brayden Burries (Arizona)