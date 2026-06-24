Nba Draft 2026, AJ Dybantsa prima scelta: ecco la Top 10

Nella notte italiana è andato in scena l’Nba Draft 2026. Come da previsioni AJ Dybantsa, ala piccola di 19 anni, è la prima scelta assoluta di quest’anno e giocherà con i Washington Wizards (franchigia che due anni fa si era aggiudicata la scelta n°2, il francese Alexandre Sarr). Alle spalle del classe 2007 di Boston ci sono talenti di alto profilo come Darryn Peterson e Cameron Boozer, figlio dell’ex giocatore dei Chicago Bulls e due volte Nba All-Star Carlos Boozer.

Washington Wizards, AJ Dybantsa (BYU) Utah Jazz, Darryn Peterson (Kansas) Memphis Grizzlies, Cameron Boozer (Duke) Chicago Bulls, Caleb Wilson (North Carolina) Los Angeles Clippers, Keaton Wagler (Illinois) Brooklyn Nets, Mikel Brown Jr. (Louisville) Sacramento Kings, Darius Acuff Jr. (Arkansas) Atlanta Hawks, Kingston Flemings (Houston) Dallas Mavericks, Morez Johnson (Michigan) Milwaukee Bucks, Brayden Burries (Arizona)