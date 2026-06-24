Stefano Massini: “La chiusura di ‘Riserva Indiana’ è cecchinaggio politico”

Stefano Massini annuncia la chiusura del suo programma ‘Riserva Indiana’ su Rai3 e accusa: “Questa è una forma di cecchinaggio politico, ragazzi, non prendiamoci in giro”. Lo scrittore, autore e conduttore lo ha dichiarato, ai microfoni di LaPresse, dopo aver confermato sui social la notizia dello stop alla trasmissione decisa dalla Rai. “Il concetto è che semplicemente Massini non è dei nostri, Massini si fa fuori, punto. Massini non deve esistere più, capito? Il meccanismo è questo, è solo questo”, ha aggiunto. “Sono tantissimi ad avermi manifestato solidarietà già da stamattina quando è uscita questa notizia incredibile e credo che questo sia l’elemento più importante”, ha dichiarato ancora Massini.

Massini: “La chiusura di ‘Riserva Indiana’ un colpo alla musica italiana”

“Non è soltanto un colpo che viene inferto a me, so che girano voci molto, molto affidabili, dove c’è stato detto che è arrivata esattamente una telefonata dicendo che io non dovevo mettere più piede alla Rai e so che questo non è qualcosa che riguarda soltanto me, ma riguarda anche il mondo della musica e della canzone del cantautorato italiano, perché ‘Riserva Indiana’ ha fatto 75 puntate” in cui sono stati ospiti “da Gianni Morandi a Roberto Vecchioni, da Fiorella Mannoia ad Achille Lauro, Vinicio Capossela, Fabio Fibra, piuttosto che Lucio Corsi, Ermal Meta. C’è tutta una lista infinita. Era una delle poche trasmissioni dove si faceva musica dal vivo, quindi non è un colpo soltanto a me, è colpo anche alla musica italiana con la quale ho un rapporto da sempre molto forte, molto bello. Questa mi sembra la cosa più forte”, ha proseguito ancora Massini.

“Riserva Indiana è una trasmissione nella quale sono stati ospitati una quantità di cantanti e di cantautori anche di visioni del mondo completamente diverse dalle mie. Vorrei ricordare che Enrico Ruggeri, che è uno dei cantautori più importanti e che non fanno mistero di avere una posizione orientata a destra, è venuto ospite a ‘Riserva Indiana’ e ha scritto il giorno dopo sui suoi social una lode del fatto che, come ha scritto lui testualmente, ‘gli era stato permesso di dire qualunque cosa e nessuno aveva toccato minimamente le sue parole’”, ha aggiunto. “C’erano tantissimi altri che volevano venire ospiti e adesso Riserva Indiana non c’è più, ecco. Come ho scritto nei miei social stamattina è curioso che proprio una trasmissione come questa venga fatta fuori. Si chiamava Riserva Indiana, ora non c’è posto nemmeno per la Riserva Indiana”, ha concluso Massini.