Successi anche per i Cleveland Cavaliers, per gli Houston Rockets e per i Memphis Grizzlies

I Golden State Warriors hanno superato 120-97 gli Atlanta Hawks in uno dei match Nba disputati nella notte. 23 i punti a referto per Steph Curry, 27 per Wiggins. Vittorie anche per i Milwaukee Bucks di Antetokounpo, con i 41 punti del greco decisivi nel 122-106 finale, e per i New York Knicks, corsari 138-122 a Phoenix contro i Suns. Successi anche per i Cleveland Cavaliers, 128-100 sui New Orleans Pelicans, per gli Houston Rockets, 130-113 sugli Indiana Pacers, e per i Memphis Grizzlies, 117-111 sui Philadelphia 76ers. Bene anche gli Oklahoma City Thunder, che si sono imposti 109-99 sui Portland Trail Blazers, e i Los Angeles Clippers, che superano 104-93 gli Orlando Magic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata