Otto le partite giocate nella notte: vittorie casalinghe per New York e Toronto

Sono state otto le partite giocate in Nba nella notte italiana. I Clippers rischiano molto nel finale ma battono per la seconda volta in stagione Golden State, Jimmy Butler rientra dopo lo stop per infortunio e con i suoi 30 punti trascina Miami alla netta vittoria sui Sixers. Damian Lillard segna il canestro decisivo nel successo in volata dei Bucks sui Rockets, mentre Franz Wagner guida Orlando al colpo in trasferta a Phoenix.

Vittorie casalinghe per New York e Toronto

Successi casalinghi convincenti per Toronto e New York, mentre Atlanta e Chicago passano a Sacramento e Detroit. Di seguito tutti i risultati: Detroit Pistons–Chicago Bulls 112-122; Miami Heat–Philadelphia 76ers 106-89; New York Knicks–Washington Wizards 134-106; Toronto Raptors–Indiana Pacers 130-119; Milwaukee Bucks–Houston Rockets 101-100; Phoenix Suns–Orlando Magic 99-109; Sacramento Kings–Atlanta Hawks 108-109; Los Angeles Clippers–Golden State Warriors.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata