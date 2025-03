Caos e colpi proibiti nella sfida tra Timberwolves e Pistons: l'episodio sul finire del primo tempo

Maxi rissa durante la partita di Nba tra Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons nella notte di oggi, lunedì 31 marzo. Il bilancio è di 7 espulsi, cinque giocatori e due allenatori. A pochi minuti dalla fine del primo tempo (con i Pistons in vantaggio per 39-30) al pivot di Detroit Isaiah Stewart è stato fischiato un fallo tecnico per aver urtato duramente la guardia dei Timberwolves Donte DiVincenzo. In seguito l’attaccante di Minnesota Naz Reid ha redarguito l’attaccante avversario Ron Holland per un fallo subito. Gli animi si sono subito scaldati, portando all’intervento di DiVincenzo che si è messo in mezzo tra i due e ha afferrato la maglia di Holland.

Nba, nella maxi rissa anche allenatori e preparatori

A quel punto il caos, con tutti e 10 i giocatori delle due squadre, allenatori e preparatori che hanno partecipato alla mischia. Mentre i giocatori venivano separati, l’head coach di Detroit, J.B. Bickerstaff, e l’allenatore in seconda dei Timberwolves Pablo Prigioni hanno cominciato a urlarsi contro venendo divisi dallo staff. Entrambi sono stati espulsi, stessa sorte toccata a Stewart, Holland II, Sasser, Reid e DiVincenzo. L’intera scena si è svolta a pochi metri dal nuovo proprietario dei Timberwolves Alex Rodriguez, che si è allontanato dal suo posto a bordo campo ed è sembrato chiedere aiuto per un giovane tifoso rimasto coinvolto nella rissa.

Maxi rissa tra Minnesota e Detroit, 12 falli tecnici

Il nervosismo del match è testimoniato da un altro dato: sono stati 12 i falli tecnici, il numero più alto per una partita Nba dal 23 marzo 2005. “Ovviamente le cose sono andate troppo oltre”, ha poi commentato Bickerstaff. “Ma quello che vedi sono ragazzi che si prendono cura l’uno dell’altro, ragazzi che cercano di proteggersi a vicenda. Questi sono aspetti non negoziabili nel nostro spogliatoio”. Il coach di Minnesota, da parte sua, ha osservato: “Mi sembrava che la partita fosse troppo fisica. E’ un peccato ma sapevamo che la loro è una squadra super fisica, ti colpiscono, ti tengono, tutte le cose che ci si aspetta facciano le squadre fisiche. Ma pensavo che si fosse arrivati a un punto in cui i giocatori avrebbero preso in mano la situazione”. La partita è stata vinta dai Timberwolves per 123-104.

