Il giovane giocatore sui social: "Rammarico per non aver giocato"

Riccardo Visconti lascia la Virtus senza aver mai messo piede in campo e firma col Granada. “Un nuovo capitolo di vita sta per iniziare,

grato di aver indossato una maglia storica come quella della Virtus e di aver avuto l’onore di vivere Bologna da giocatore” scrive il giovane giocatore sui social. “Rammaricato di non aver avuto la possibilità di avere un’occasione concreta sul campo. Nella speranza che le nostre strade possano reincontrarsi in momenti migliori. In bocca al lupo ai miei compagni che quest’anno sono stati davvero incredibili”.

“Virtus Segafredo Bologna comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Riccardo Visconti” ha scritto la società in un comunicato. “Tutto il club ringrazia Riccardo per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura il meglio per il finale di questa stagione”.

L’annuncio della società Granada: “Riccardo Visconti con noi fino a fine stagione”

“Riccardo Visconti è diventato un nuovo giocatore del Coviran Granada fino alla fine della stagione e giocherà agli ordini di Pablo Pin nelle restanti 10 partite. L’italiano, alto 197 cm e di 26 anni, può ricoprire i ruoli di ala e guardia” scrive la società sui suoi canali.

“L’ex giocatore della Virtus Bologna, squadra con cui ha condiviso lo spogliatoio fino allo scorso fine settimana con campioni del calibro di Tornike Shengelia, Achille Polonara e Marco Belinelli, arriverà oggi nella città dell’Alhambra e domani svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni. Visconti, nato a Torino, potrebbe fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Coviran Granada domenica prossima, in occasione della sfida contro il Valencia Basket al Palacio de Deportes. La squadra rojinegra ha trascorso diversi mesi senza poter svolgere allenamenti di qualità a causa della mancanza di giocatori, quindi l’arrivo dell’italiano aggiunge una preziosa risorsa alla squadra”.

“Inoltre, l’esterno contribuirà a sopperire alle assenze prolungate nel reparto perimetrale di Agustín Ubal, Gian Clavell e Scott Bamforth, così come alla recente indisponibilità di Pere Tomàs per un infortunio al piede. Riccardo Visconti ha maturato cinque stagioni consecutive di esperienza nella prima divisione italiana, dopo aver giocato due anni con il Brindisi, altri due con il Pesaro e l’attuale stagione con la Virtus. In precedenza, ha militato per tre stagioni nel Reyer Venezia”.

