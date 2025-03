Giddey firma la vittoria di Chicago con una spettacolare tripla da metà campo

Nella notte Nba di venerdì 28 marzo arriva la vittoria in extremis dei Chicago Bulls sui Los Angeles Lakers (119-117). Tra i Bulls protagonisti Coby White (26 punti) e Josh Giddey (25). Proprio quest’ultimo ha firmato la vittoria dei suoi a fil di sirena con una spettacolare tripla da metà campo.

Nuovo successo per gli Oklahoma City Thunder, che superano in casa per 125-104 i Memphis Grizzlies, con Shai Gilgeous-Alexander che mette dentro 37 punti. Vittoria interna dei Cleveland Cavaliers con i San Antonio Spurs (124-116), anche grazie ai 29 punti di Jarret Allen. I Dallas Mavericks si impongono per 101-92 sul campo degli Orlando Magic, con Jaden Hardy protagonista con 22 punti. Vittoria fuori casa anche per gli Indiana Pacers sui Washington Wizards (162-109), con Tyrese Haliburton che mette dentro 29 punti per gli ospiti. Vittoria casalinga per i Miami Heat contro gli Atlanta Hawks (122-112), con un super Tyler Herro che domina tra i padroni di casa con 36 punti.

Gli Houston Rockets superano in trasferta gli Utah jazz per 121-110, con Alperen Sengun che segna 33 punti. I Sacramento Kings, infine, vincono in casa contro i Portland Trail Blazers per 128-107, anche grazie ai 29 punti di Zach LaVine.

I risultati

Questi i risultati di tutte le partite Nba giocate nella notte italiana: Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs 124-116 Orlando Magic – Dallas Mavericks 92-101 Washington Wizards – Indiana Pacers 109-162 Miami Heat – Atlanta Hawks 122-112 Chicago Bulls – Los Angeles Lakers 119-117 Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 125-104 Utah Jazz – Houston Rockets 110-121 Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 128-107.

