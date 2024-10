E' il report annuale che raccoglie pareri e previsioni dei general manager della Lega americana

I Boston Celtics si confermeranno campioni Nba e Shai Gilgeous-Alexander sarà l’Mvp della prossima stagione. Lo rivela il GM Survey, il report annuale che raccoglie pareri e previsioni dei general manager della Lega americana, prima dell’inizio dei giochi il 22 ottobre. Per l’83% degli intervistati la franchigia del Massachusetts è la favorita per sollevare di nuovo il Larry O’Brien Trophy nel 2025. Al secondo posto, con il 13% delle preferenze, ci sono gli Oklahoma City Thunder, mentre al terzo posto ci sono i Dallas Mavericks con il 3% dei voti. Il 26enne canadese Gilgeous-Alexander, guardia e play di Oklahoma, secondo il report è destinato a vincere il premio di miglior giocatore con il 40% delle preferenze, davanti a Luka Doncic (Dallas, 30%), Joel Embiid (Philadelphia, 7%), Nikola Jokic (Denver, 7%), Jayson Tatum (Boston, 7%).

Tra gli esordienti, invece, il survey incorona Reed Sheppard come prossimo Rookie of the Year con il 50% dei voti. Il 20enne del Kentucky gioca per gli Houston Rockets, club da cui è stato selezionato al Draft Nba 2024 come terza scelta assoluta. Alle sue spalle si posizionano Zach Edey (Memphis, 30%) e Stephon Castle (San Antonio, 13%). Quanto agli allenatori, Erik Spoelstra, a capo dei Miami Heat, è il favorito per diventare il miglior allenatore della Lega nella prossima stagione.

