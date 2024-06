Dallas Mavericks sconfitti in gara 4 per 106-88

I Boston Celtics sono i campioni Nba 2024. Il quintetto guidato da Jayson Tatum (che ha messo a segno 31 punti, 11 assist e otto rimbalzi) ha superato i Dallas Mavericks per 106-88 conquistando il 18esimo campionato della franchigia e rompendo il pareggio con i Los Angeles Lakers per il maggior numero di vittorie nella storia del campionato.

Boston si è guadagnata il suo ultimo titolo nel 16esimo anniversario dell’alzata del suo ultimo Larry O’Brien Trophy nel 2008. Si tratta del 13esimo campionato vinto in questo secolo da una delle quattro grandi società sportive professionistiche della città. Jaylen Brown ha aggiunto 21 punti. Jrue Holiday ha chiuso con 15 punti e 11 rimbalzi. Luka Doncic ha chiuso con 28 punti e 12 rimbalzi per Dallas, che non è riuscito ad estendere la serie dopo aver evitato una vittoria con 38 punti in gara 4.

