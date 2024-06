La squadra di Messina vince anche gara 4 al Forum delle finali contro la Virtus: è il 31esimo scudetto

L’EA7 Emporio Armani Milano è campione d’Italia per il terzo anno consecutivo. La formazione lombarda allenata da Messina ha chiuso sul 3-1 la serie di finale scudetto di basket contro la Virtus Bologna. L’Olimpia non spreca il match point e si impone 85-73 al Forum in gara-4, trascinata dai 30 punti di Mirotic. Alle V nere non bastano i 21 punti di Cordinier. Per Milano è il 31° titolo della sua storia, per Messina il 33° in carriera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata