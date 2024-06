La squadra di Banchi si è imposta 72-64 contro la formazione di Messina

La Virtus Bologna supera 72-64 l’Olimpia Milano e si aggiudica Gara 2 delle Finali Scudetto del campionato itlaiano di basket. La serie torna così in parità prima di spostarsi al Forum di Milano. Decisiva per i bolognesi l’ottima prestazione del georgiano Shengelia, autore di 21 punti e 8 rimbalzi: bene anche Polonara e Cordinier. Non bastano alla squadra di Messina invece i 13 punti di Mirotic e Hall. Gara 3 è in programma l’11 giugno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata