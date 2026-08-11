Europei atletica 2026, Battocletti oro e Majori bronzo nei 5.000m. Jacobs si infortuna nella finale dei 100m – La diretta

Seconda giornata di gare agli Europei di atletica 2026 in corso a Birmingham, Regno Unito. Martedì sera ricco di appuntamenti con Nadia Battocletti e Micol Majori che hanno vinto rispettivamente l’oro e il bronzo nei 5.000 metri. Grande amarezza, invece, per Marcell Jacobs, infortunatosi durante la finale dei 100 metri. Il velocista azzurro (detentore del titolo europeo) ha chiuso al settimo posto, dietro all’altro italiano Chituru Ali.
Tra i protagonisti di giornata c’è anche Eloisa Coiro che negli 800 metri ha firmato il nuovo record italiano sulla distanza cancellando il primato che apparteneva da 46 anni a Gabriella Dorio. L’azzurra nella prima batteria ha chiuso la prova in 1’57″56, cancellando il primato realizzato dell’ex mezzofondista azzurra, oro nei 1500 ai Giochi di Los Angeles 1984, stabilito il 5 luglio a Pisa (1’57″66).
Punti chiave
- Jacobs: "Ho sentito un fastidio grandissimo all'adduttore"
- Jacobs settimo nella finale dei 100 metri
- Inzoli sesto nel salto in lungo, oro a Tentoglu
- Jacobs e Ali in pista
- Molinarolo, Malavisi e Scardanzan fuori dalla finale del salto con l'asta
- Scotti fuori dalla finale dei 400 metri
- Jacobs vince la semifinale nei 100 metri
- Majori: "Sogno bellissimo, non ho ancora realizzato"
- Battocletti: "Felice, ormai ho finito le lacrime"
- Ali in finale nei 100 metri
“Dispiace tantissimo. Ho provato il blocco in riscaldamento e ho sentito un fastidio grandissimo all’adduttore”, ha detto Jacobs al termine della finale dei 100 metri in cui ha chiuso al settimo posto, dietro all’altro azzurro Ali. “Non ci possiamo fare niente, non sono cose che si possono controllare”, ha aggiunto. “Dobbiamo capire qual’è l’entità della situazione”.
Jacobs chiude al settimo posto la finale dei 100 metri. L’azzurro ha interrotto la corsa dopo 50 metri facendo sospettare che ci sia un problema fisico. Sesto posto per Ali con il tempo di 10.34. L’oro è andato al britannico Romell Glave (10.09) davanti al connazionale Jeremiah Azu (10.16), bronzo al tedesco Owen Ansah (10.19).
Francesco Inzoli si è piazzato al sesto posto nella finale del salto in lungo maschile agli Europei di Atletica in corso a Birmingham. L’azzurro, a lungo virtualmente ai piedi del podio, ha ottenuto come migliora misura 8.04. L’oro è andato al greco Miltiadis Tentoglu (8.44) davanti allo svizzero Simon Ehamer (8.29) e al bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.26), che ha acciuffato il bronzo all’ultimo salto buttando giù dal podio il portoghese Baldè.
Jacobs e Ali scendono in pista per la finale dei 100 metri. Tutto pronto per la gara regina.
Nessuna delle azzurre impegnate nella qualificazione del salto con l’asta femminile agli Europei di Atletica in corso a Birmingham riesce a centrare l’ingresso in finale. Elisa Molinarolo sbaglia tre volte a 4,40 dopo aver iniziato bene a 4,10 e 4,25. Fuori con la stessa misura di 4,25 anche Sonia Malavisi (superata alla prima dopo un nullo a 4,10) e Virginia Scardanzan (alla seconda prova).
Edoardo Scotti fuori dalla finale dei 400 metri. L’azzurro ha chiuso al terzo posto della sua batteria con il crono di 45.32.
Marcell Jacobs vince in scioltezza la sua batteria con il crono di 10.08 (miglior tempo delle semifinali). L’azzurro raggiunge in finale il connazionale Ali.
“Avevo quasi paura quando ero sul rettilineo finale, mi sono detta ‘non è vero, come faccio…’. E’ un sogno bellissimo, non ho ancora realizzato”. Così Micol Majori dopo il bronzo conquistato nei 5000 metri agli Europei di Atletica. “Ci ho creduto, sapevo di star bene, sono arrivata qui nella miglior condizione – ha proseguito ai microfoni Rai Sport – Quest’anno ho lavorato tanto sulle volate, da piccolina vincevo tutte le gare in volata, mi è tornata”. Majori condividerà il podio con Battocletti, medaglia d’oro. “E’ bellissimo, sentirò l’inno per Nadia ma lo sentirò anche mio – ha concluso – Ormai lei è da anni su questi podi internazionali, prima o poi doveva avere una compagna. Sono felicissima”.
“Sono davvero molto felice di questo risultato. A Roma (al Golden Gala, ndr) avevo pensato a un altro epilogo, quando sono arrivata al traguardo senza aver dato tutto quello che mi aspettavo ero parecchio delusa. E la tristezza ha lasciato spazio alle lacrime. Anche ora mi sto trattenendo, mi commuovo anche per le vittorie, ormai ho finito le lacrime…”. Così Nadia Battocletti ai microfoni Rai Sport dopo l’oro conquistato agli Europei di Atletica in corso a Birmingham. L’azzurra si è presentata alle interviste con una corona in testa.
“Me l’ha messa mia mamma, è andata a comprarla – ha raccontato – Non nascondo che l’arrivo qui a Birmingham è stato un po’ travagliato e in salita, devo ringraziare tantissimo la mia famiglia e il mio superstaff”. Battocletti sarà impegnata anche nei 10000 metri. “La mia trasferta non è finita, lavoro passettino per passettino, adesso penso un attimo a stare con la mia famiglia, a festeggiare insieme a Micol (Majori, ndr) il grande traguardo, dopo i festeggiamenti inizierò con il recupero”.
Chituru Ali vola in finale nei 100 metri. L’azzurro chiude la sua batteria in seconda posizione con il tempo di 10.34 dietro al britannico da Romell Glave (10.13).
Niente finale nei 100 ostacoli anche per Carraro, eliminata nella terza e ultima batteria.
Niente da fare per Giada Carmassi e Celeste Polzonetti, eliminate nella semifinale 100 ostacoli.
Nadia Battocletti ha trionfato confermando il titolo di due anni fa a Roma, con il crono di 15’37″84, e piazzando l’allungo decisivo negli ultimi 300 metri. Festeggia anche Micol Majori, bronzo in rimonta in 15’40″65. La medaglia d’argento è andata alla spagnola Marta Garcia (15’39″98).
Nadia Battocletti medaglia d’oro nei 5.000 metri agli Europei di atletica 2026, a Birmingham. Bronzo per l’altra azzurra Micol Majori.
Nadia Battocletti questa sera è chiamata a difendere il titolo europeo nei 5.000 metri femminili. In gara anche altre due azzurre: Federica Del Buono e Micol Majori.