Europei atletica 2026, Battocletti oro e Majori bronzo nei 5.000m. Jacobs si infortuna nella finale dei 100m – La diretta

Seconda giornata di gare agli Europei di atletica 2026 in corso a Birmingham, Regno Unito. Martedì sera ricco di appuntamenti con Nadia Battocletti e Micol Majori che hanno vinto rispettivamente l’oro e il bronzo nei 5.000 metri. Grande amarezza, invece, per Marcell Jacobs, infortunatosi durante la finale dei 100 metri. Il velocista azzurro (detentore del titolo europeo) ha chiuso al settimo posto, dietro all’altro italiano Chituru Ali.

Tra i protagonisti di giornata c’è anche Eloisa Coiro che negli 800 metri ha firmato il nuovo record italiano sulla distanza cancellando il primato che apparteneva da 46 anni a Gabriella Dorio. L’azzurra nella prima batteria ha chiuso la prova in 1’57″56, cancellando il primato realizzato dell’ex mezzofondista azzurra, oro nei 1500 ai Giochi di Los Angeles 1984, stabilito il 5 luglio a Pisa (1’57″66).