Papa Leone XIV in Francia: “La guerra è tornata in Europa, nuova inutile strage”

Prosegue il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone XIV, arrivato al suo ultimo giorno. Il Pontefice questa mattina è a Metz. Nel cuore della giornata parteciperà a un incontro interreligioso e poi all’evento “Alle radici dell’Europa per la pace e l’unità”. Nel pomeriggio la messa presso la Cattedrale di Santo Stefano e in serata il rientro in Vaticano.

Con il conflitto tra Russia e Ucraina “la guerra è riapparsa, anche in Europa”, è una “nuova inutile strage, che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili”, ha detto Prevost parlando a Metz. “Bisogna guardarsi dall’illusione del riarmo”. “Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale, o se stiamo semplicemente cercando di arginare l’emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire”, ha affermato ancora il Papa.

Papa: “Relazioni umane e tra Stati sempre più barbare”

“Il diritto internazionale e il multilateralismo sottolineano l’eguaglianza effettiva degli Stati nelle loro relazioni reciproche e costituiscono il miglior antidoto alla volontà di dominio, che è all’origine di ogni conflitto. Oggi, le relazioni umane e tra gli Stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato; ci si vanta piuttosto della menzogna e dell’inganno“, ha aggiunto Prevost.

“L’Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l’altro che ha saputo coltivare e preservare, poiché ha ampiamente dimostrato negli ultimi ottant’anni che è possibile far valere opinioni, rivendicazioni e interessi divergenti, incontrandosi invece di scontrarsi”.