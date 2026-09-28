Morto il wrestler Pac, aveva 40 anni: in WWE era conosciuto come Neville

E’ morto all’età di 40 anni la star del wrestling inglese Benjamin Satterley, conosciuto col nome d’arte Pac. Ad annunciarlo è stata la All Elite Wrestling. In passato Satterley aveva lottato per la WWE con il nome d’arte Neville.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

“All Elite Wrestling è addolorata nell’annunciare la morte di Benjamin Satterley, noto come Pac“, si legge sul profilo X ufficiale dela federazione di wrestling statunitense. “Nato a Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, Satterley ha iniziato la sua carriera nel wrestling nel 2004 e ha continuato a esibirsi per organizzazioni di wrestling in tutto il mondo, conquistando i fan con mosse aeree innovative e un’incredibile abilità sul ring”, prosegue il comunicato. Pac aveva firmato con la All Elite Wrestling nel 2019, “ha conquistato diversi titoli AEW e ha disputato alcuni degli incontri più memorabili della storia della AEW”, si legge ancora nel post dell’organizzazione che ha concluso facendo le condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Satterley.