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lunedì 28 settembre 2026

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Morto il wrestler Pac, aveva 40 anni: in WWE era conosciuto come Neville

Morto il wrestler Pac, aveva 40 anni: in WWE era conosciuto come Neville
Foto di Pac (All Elite Wrestling)
LaPresse
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Ad annunciare la morte dell’atleta è stata la All Elite Wrestling

E’ morto all’età di 40 anni la star del wrestling inglese Benjamin Satterley, conosciuto col nome d’arte Pac. Ad annunciarlo è stata la All Elite Wrestling. In passato Satterley aveva lottato per la WWE con il nome d’arte Neville.

All Elite Wrestling è addolorata nell’annunciare la morte di Benjamin Satterley, noto come Pac“, si legge sul profilo X ufficiale dela federazione di wrestling statunitense. “Nato a Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, Satterley ha iniziato la sua carriera nel wrestling nel 2004 e ha continuato a esibirsi per organizzazioni di wrestling in tutto il mondo, conquistando i fan con mosse aeree innovative e un’incredibile abilità sul ring”, prosegue il comunicato. Pac aveva firmato con la All Elite Wrestling nel 2019, “ha conquistato diversi titoli AEW e ha disputato alcuni degli incontri più memorabili della storia della AEW”, si legge ancora nel post dell’organizzazione che ha concluso facendo le condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Satterley.

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