Europei atletica 2026, Eloisa Coiro batte il record italiano di Dorio sugli 800 metri dopo 46 anni

Agli Europei di atletica 2026 impresa di Eloisa Coiro che negli 800 mt firma il nuovo record italiano sulla distanza cancellando il primato che apparteneva da 46 anni a Gabriella Dorio. L’azzurra nella prima batteria ha chiuso la prova in 1’57″56, cancellando il primato realizzato dell’ex mezzofondista azzurra, oro nei 1500 ai Giochi di Los Angeles 1984, stabilito il 5 luglio 1980 a Pisa (1’57″66).

La 25enne romana è stata protagonista di una gara fantastica, condotta con intelligenza tattica, restando coperta nel gruppo fino al rettilineo conclusivo dove ha recuperato due posizioni per chiudere al secondo posto sulla scia della britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson che la precede in 1’57″28. Era il record italiano femminile più longevo e così nell’arco di poco più di un mese vengono battuti entrambi i primati degli 800 metri, dopo quello maschile di Francesco Pernici (1’43″60 per superare dopo 53 anni quello di Marcello Fiasconaro).