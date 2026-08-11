Europei atletica 2026, il programma dell’11 agosto: italiani in gara e dove vederli

Tanti italiani in pista nella seconda giornata degli Europei di atletica 2026 in corso a Birmingham, in Gran Bretagna. Il programma di oggi prevede la messa in palio di cinque titoli: nei 100 metri maschili, nel salto in lungo maschile, nel lancio del martello maschile, nei 5000 metri femminili e nei 100 ostacoli.
Tra i nomi a cui prestare più attenzione c’è sicuramente Marcell Jacobs, che arriva alla gara di oggi forte del miglior crono stagionale a livello europeo. Tra gli avversari più tosti c’è il padrone di casa, Romell Glave. Nella marcia, invece, fari su Nadia Battocletti, che cercherà di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione sui 5000 metri.
Il salto in lungo azzurro, intanto, perde Mattia Furlani, che si è infortunato durante le qualifiche di ieri: per lui la stagione si chiude qui. Occhi allora sull’outsider Francesco Inzoli, che darà il tutto per tutto nella finale in programma questa sera.
Nel salto in alto, grande attesa per Gianmarco Tamberi , che come Nadia Battocletti proverà a restare sul tetto d’Europa nella sua specialità.
Gli italiani in gara oggi, 11 agosto
- 11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati, Gianmarco Tamberi
- 11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni: Alessio Mannucci, Carmelo Musci, Enrico Saccomano
- 11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori
- 12.15 100 metri (maschile), batterie: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo
- 12.40 110 ostacoli, batterie: Oliver Mulas
- 13.05 800 metri (femminile), batterie: Eloisa Coiro
- 13.40 400 ostacoli (maschile), batterie: Giacomo Bertoncelli, Alessio Sommacal
- 20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Virginia Scardanzan
- 20.25 5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori
- 20.55 100 ostacoli, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti
- 21.16 Salto in lungo (maschile), finale: Francesco Inzoli
- 21.32 100 metri (maschile), semifinali: Marcell Jacobs, Chituru Ali, eventuali Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo
- 22.00 400 metri (maschile), semifinali: Edoardo Scotti
- 22.30 100 ostacoli, finale: eventuali Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti
- 22.47 100 metri (maschile), finale: eventuali Marcell Jacobs, Chituru Ali, Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo
Europei di atletica 2026: dove vederli
Tutte le gare degli Europei di atletica leggera di Birmingham sono trasmesse in diretta tv integrale sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.