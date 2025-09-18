Mondiali atletica 2025: il programma del 18 settembre, azzurri in gara, orari e dove vederlo in tv

Ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dopo l’impresa di ieri di Mattia Furlani, oro nel salto in lungo, oggi, 18 settembre, è di nuovo il turno di Nadia Battocletti, che ha già conquistato l’argento nei 10.000 e torna in pista per le batterie dei 5.000. Con la campionessa azzurra in gara anche Federica Del Buono e Micol Majori. Due le azzurre in pedana nelle qualificazioni del salto in alto femminile, Idea Pieroni e Asia Tavernini, mentre nelle batterie degli 800 femminili saranno in pista Elena Bellò ed Eloisa Coiro. Infine, Francesco Pernici sarà impegnato nelle semifinali degli 800 metri.

Il programma: gli italiani in gara oggi

12.05 – 5000 metri (femminile), batterie: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori

12.15 – Salto in alto (femminile), qualificazioni: Idea Pieroni, Asia Tavernini

12.58 – 800 metri (femminile), batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro

14.45 – 800 metri (maschile), semifinali: Francesco Pernici

Le finali e le altre gare di oggi 18 settembre

12.23 – Lancio del giavellotto – Finale maschile

maschile 13.55 – Salto triplo – Finale femminile

femminile 14.02 – 200 metri – semifinali maschili

14.24 – 200 metri – semifinali femminili

15.10 – 400 metri – Finale maschile

maschile 15.24 – 400 metri – Finale femminile

Italiani in gara: dove vederli in tv e in streaming

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo sono trasmessi in diretta su Rai2 e Rai Sport Hd. Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, su Dazn, Discovery+ ed Eurosport.