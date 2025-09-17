Mondiali atletica 2025, il medagliere dell’Italia

L’Italia è sesta nel medagliere dei Mondiali atletica 2025, in corso a Tokyo, Giappone. Il team azzurro fino ad oggi ha conquistato una medaglia d’oro, due argenti e due bronzi. Mercoledì 17 settembre è arrivato il metallo più prezioso grazie alla straordinaria prestazione di Mattia Furlani nel salto in lungo. L’atleta romano, a soli 20 anni, è diventato così il più giovane campione di sempre in questa specialità e ha registrato il suo record personale raggiungendo gli 8.39 metri.

Tutte le medaglie vinte dall’Italia

Le altre medaglie sono state conquistate da Antonella Palmisano, argento nella 35 km di marcia, Nadia Battocletti, argento nei 10.000 metri, Leonardo Fabbri, bronzo nel lancio del peso, e Iliass Aouani, bronzo nella maratona maschile.

Furlani, oro nel salto in lungo maschile

Palmisano, argento nei 35km di marcia femminile

Battocletti, argento neo 10.000 metri femminili

Fabbri, bronzo nel lancio del peso maschile

Aouani, bronzo nella maratona maschile

Il medagliere dei Mondiali atletica 2025