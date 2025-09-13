Mondiali atletica 2025: Battocletti argento nei 10mila metri, bronzo Fabbri nel lancio del peso

Al via oggi, sabato 13 settembre, i Mondiali atletica 2025 organizzati a Tokyo, Giappone. Fino ad ora sono arrivate tre medaglie: gli argenti di Antonella Palmisano e Nadia Battocletti e il bronzo di Leonardo Fabbri.

Battocletti argento nei 10mila metri

Nadia Battocletti ha vinto l’argento nei 10mila metri, battuta solo dalla keniana Beatrice Chebet (30’37″61), campionessa olimpica in carica sulla distanza. L’azzurra, già seconda un anno fa alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha corso in 30’38″23, facendo segnare il nuovo primato nazionale. Bronzo all’etiope Gudaf Tsegay in 30’39″65.

“Per me è ancora un sogno, faccio fatica a crederci. Sto vivendo un sogno dagli Europei di Roma”, ha detto l’atleta 25enne ai microfoni di Rai Sport. “Forse quest’anno è stato un pochino più complesso, perché ho capito che atleta sono e di conseguenza lo ha capito anche tutto il mio staff e la mia famiglia. Non è stato un anno semplice, sono ancora incredula della gara che sono riuscito a fare”.

“E’ stata una gara in cui mi hanno colpito in ogni punto, sapevano di non potermi portare all’ultimo giro. Volevo cambiare quelle lacrime di Budapest, ci sono ancora lacrime ma questa volta di gioia. Devo ancora pizzicarmi per capire quello che ho fatto, che mi sembra irrealizzabile”, ha aggiunto l’azzurra che sarà impegnata di nuovo giovedì sui 5000 metri. “Adesso di nuovo concentrati sul recupero, che è molto fondamentale”.

Fabbri bronzo nel lancio del peso

Leonardo Fabbri ha conquistato il bronzo nel lancio del peso con la misura di 21,94. Oro, il terzo di fila nella rassegna iridata, alla leggenda statunitense Ryan Crouser con 22,34. Argento a sorpresa per il messicano Uziel Munoz (21,97) che all’ultimo tentativo ha scalzato giù dal podio il neozelandese Tom Walsh, che ha ottenuto la stessa misura di Fabbri ma finisce alle spalle dell’atleta toscano avendo una seconda miglior misura peggiore.

“Sono contentissimo, penso sia stata la gara più bella della mia vita, quella in cui mi sono piaciuto di più”, ha detto il 28enne ai microfoni di Rai Sport. “Non sono venuto qui per fare 21,90 ma stasera ho faticato, i lanci di riscaldamento erano 20 metri, mi sono detto ‘non è serata’. Poi ho guardato gli altri e ho pensato ‘non posso lasciare la medaglia a questi’ – ha proseguito l’azzurro – Vado a casa contento, non volevo tornare anche da questo viaggio triste e arrabbiato come successo spesso ultimamente. Non è la medaglia che volevo ma ho avuto un atteggiamento mai visto prima da me stesso, quindi va benissimo”.

Leonardo Fabbri ai Mondiali di atletica 2025, 13 settembre 2025, Tokyo (AP Photo/Bernat Armangue)

Palmisano argento nella 35 km di marcia

Palmisano è arrivata seconda nella 35 km di marcia con il tempo di 2h 42′ 24″, alle spalle della spagnola Maria Perez, di nuovo al successo con 2h 39′ 01″. “Contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava e contenta anche che abbia vinto Maria Perez. Al suo cambio di ritmo non ci sono stata, ma posso dire ancora la mia”, ha detto la campionessa pugliese al termine della gara.

“Il bello dello sport è anche questo, ho trovato in lei un’amica vera, mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso e ci siamo anche allenate insieme. Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi, ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. È bello vedere gente in questo stadio, che avevo trovato vuoto ai Giochi. Quella dei 35 km è una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi, e sono felice anche per lui”.

🥈 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂𝐀 𝐏𝐀𝐋𝐌𝐈𝐒𝐀𝐍𝐎, 𝐈𝐍𝐈𝐙𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐔𝐍 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐎! #Tokyo2025



Il Mondiale azzurro comincia subito con una medaglia: secondo posto nella 35 km di marcia per Antonella Palmisano a Tokyo (2h42:24)#atleticaitaliana #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/IjOIaD0qhN — Atletica Italiana (@atleticaitalia) September 13, 2025

Jacobs in semifinale nei 100 metri

Marcell Jacobs, uno degli azzurri più attesi ai Mondiali atletica 2025, si è qualificato per la semifinale dei 100 metri. Il 30enne nato a El Paso ha chiuso la sesta batteria al terzo posto – l’ultimo utile per passare il turno senza considerare i ripescaggi – con il tempo di 10″20, suo primato stagionale.

“Non sono per niente contento di questa gara, penso di aver sbagliato dal primo all’ultimo passo, però era importante iniziare a mettere i piedi in pista e gareggiare. Le sensazioni sono buone, oggi l’importante era passare il turno, domani è un altro giorno”, ha detto il velocista, campione olimpico in carica.

“Sentendo le sensazioni degli ultimi giorni non mi sono piaciuto per niente, sono stato anche un po’ pesante, non sono riuscito a sfruttare tutte le mie capacità. Entrare in questo stadio con le persone fa tutto un altro effetto, ho tantissimi ricordi e non potevo mancare. Sicuramente la stagione non è stata tutta dalla mia parte però siamo qua, ci provo sempre. Oggi era importante passare il turno ma sicuramente per domani ci saranno da rivedere tante cose perché gli altri vanno forte”.

Il medagliere dei Mondiali Atletica 2025