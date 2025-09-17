Home > Sport > Atletica > Mondiali atletica 2025, 12 italiani in gara oggi: Dallavalle e Diaz in finale nel salto triplo

Possibili medaglie per tre azzurri: Bruni, Furlani e Riva

Quinta giornata dei Mondiali atletica 2025 a Tokyo, Giappone. Sono 12 gli azzurri chiamati a scendere in pista oggi mercoledì 17 settembre: Andrea Dallavalle, Andy Diaz, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Roberta Bruni, Fausto Desalu, Filippo Tortu, Mattia Furlani, Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori, Pietro Riva. Le gare iniziano alle 12.05 (ora italiana) con le qualificazioni del salto triplo maschile e terminano alle 15.20 con la finale dei 1500 metri maschili.

Gli azzurri in gara e gli orari

12.05 Qualificazioni salto triplo maschile – Dallavalle, Diaz

12.30 Batterie 200 metri femminili – Fontana, Kaddari

13.10 Finale salto con l’asta femminile – Bruni

13.15 Batterie 200 metri maschili – Desalu, Tortu

13.50 Finale salto in lungo maschile – Furlani

14.00 Semifinali 400 metri ostacoli femminili – Folorunso, Muraro, Sartori

15.20 Finale 1500 metri maschili – Riva

Dove vedere i Mondiali atletica 2025 in tv e in streaming

Le gare dei Mondiali atletica 2025 sono trasmesse in chiaro ogni giorno su Rai 2 e su Rai Sport con diretta streaming gratuita su Rai Play. Gli abbonati possono seguire ogni evento anche su Discovery+, Eurosport 1 e DAZN.

Rai 2 e Rai Sport dalle 12:30 (diretta integrale delle principali gare)

Rai Play (streaming gratuito)

Eurosport 1, Discovery+, DAZN (in abbonamento)