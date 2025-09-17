Mondiali atletica 2025, 12 italiani in gara oggi: Dallavalle e Diaz in finale nel salto triplo

Quinta giornata dei Mondiali atletica 2025 a Tokyo, Giappone. Sono 12 gli azzurri chiamati a scendere in pista oggi mercoledì 17 settembre: Andrea Dallavalle, Andy Diaz, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Roberta Bruni, Fausto Desalu, Filippo Tortu, Mattia Furlani, Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori, Pietro Riva. Le gare iniziano alle 12.05 (ora italiana) con le qualificazioni del salto triplo maschile e terminano alle 15.20 con la finale dei 1500 metri maschili.
Gli azzurri in gara e gli orari
- 12.05 Qualificazioni salto triplo maschile – Dallavalle, Diaz
- 12.30 Batterie 200 metri femminili – Fontana, Kaddari
- 13.10 Finale salto con l’asta femminile – Bruni
- 13.15 Batterie 200 metri maschili – Desalu, Tortu
- 13.50 Finale salto in lungo maschile – Furlani
- 14.00 Semifinali 400 metri ostacoli femminili – Folorunso, Muraro, Sartori
- 15.20 Finale 1500 metri maschili – Riva
Dove vedere i Mondiali atletica 2025 in tv e in streaming
Le gare dei Mondiali atletica 2025 sono trasmesse in chiaro ogni giorno su Rai 2 e su Rai Sport con diretta streaming gratuita su Rai Play. Gli abbonati possono seguire ogni evento anche su Discovery+, Eurosport 1 e DAZN.
- Rai 2 e Rai Sport dalle 12:30 (diretta integrale delle principali gare)
- Rai Play (streaming gratuito)
- Eurosport 1, Discovery+, DAZN (in abbonamento)
Finisce la gara di Roberta Bruni, in finale nel salto con l’asta. Per lei niente medaglia
Andy Diaz e Andrea Dallavalle in finale nel salto triplo maschile. Nelle qualificazioni sono arrivati rispettivamente 7° e 4°.
Niente da fare per Vittoria Fontana. L’azzurra non si è qualificata per le semifinali dei 200 metri femminili. E’ arrivata ottava in batteria con il tempo di 23”31.
Dalia Kaddari termina quinta, con il tempo di 23″11, la batteria dei 200 metri femminili. Purtroppo, però, non è sufficiente per il ripescaggio
Sono iniziate le qualificazioni del salto triplo maschile ai Mondiali di atletica 2025. A rappresentare l’Italia ci sono Andy Diaz e Andrea Dallavalle.