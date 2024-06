Il campione di salto in alto scende in pista alle 20:35 per la finale. Ad assistere ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella

Italia ancora a caccia di medaglie nella quinta e penultima giornata degli Europei di atletica, a Roma. Questa sera allo stadio Olimpico gareggerà uno degli azzurri più attesi: Gianmarco Tamberi. Alle 20:35 sarà impegnato nella finale di salto in alto, a caccia della medaglia d’oro: la terza in un campionato europeo outdoor che confermerebbe il titolo continentale conquistato due anni fa. Sulle tribune ci sarà un ospite d’onore: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che assisterà alla sessione serale del day 5.

Gli altri azzurri in gara

Non ci sarà solo Gimbo stasera. Alla finale di salto in alto parteciperanno anche altri due azzurri, Stefano Sottile e Manuel Lando. Alle 20:55 tocca al salto triplo maschile: in finale ci sono tre italiani: Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle e Chiebuka Ihemeje. Alle 21:05 la finale 400 ostacoli maschile con Alessandro Sibilio. Alle 21:18 la finale 400 ostacoli femminile con Ayomide Folorunso e alle 21:30 la finale femminile dei 10mila metri con Anna Arnaudo, Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Valentina Gemetto, Elisa Palmero.

😍 PER ORA COSÌ

E c’è ancora oggi e domani agli Europei di Roma

I nostri ragazzi hanno bisogno di voi! 🏟 TUTTI ALLO STADIO OLIMPICO

BIGLIETTI QUI 👉 https://t.co/OfeNNcVq7g#atleticaitaliana #Roma2024 pic.twitter.com/pOl211PvTh — Atletica Italiana (@atleticaitalia) June 11, 2024

