Il primatista mondiale dei 5000 e 10000 metri: alle Olimpiadi la versione migliore di me stesso

Nella sua bacheca, Joshua Cheptegei ha tre titoli mondiali sui 10000 metri, un oro olimpico a Tokyo 2020 sui 5000 metri e il record mondiale in entrambe specialità, 12:35.36 e 26:11.00, entrambi messi a segno nel 2020. Gli bastano? Ovviamente no. La testa è già a Parigi, per strappare un’altra medaglia: “E’ il mio obiettivo principale di quest’anno – racconta a LaPresse il 27enne atleta ugandese, terzo lo scorso 17 maggio sui 5000 metri al Los Angeles Grand Prix in 12:52.38 – Parteciperò anche ad altri meeting su pista, ma quest’anno voglio essere la versione migliore di me stesso alle Olimpiadi”.

La sua distanza preferita restano i 10000 metri, “sono quelli che amo di più”. Eppure l’anno scorso si è fatto tentare anche dalla maratona, esordendo a Valencia in una gara deludente, chiudendo addirittura 37simo: “Ho imparato molto, è stata davvero una giornata dura”. Ma è bastata a scoraggiarlo? “Nient’affatto, mi ha motivato moltissimo a riprovarci e a gareggiare di nuovo sui 42 chilometri! Prima però mi concentro su Parigi. Dopo Valencia mi sono preso un periodo di stop per riposarmi e ricaricare le pile, poi ho ricominciato ad allenarmi. Ho partecipato ai Mondiali di cross e poi è iniziata la mia preparazione olimpica”.

La corsa “per me è libertà”, dice Cheptegei. “Non c’è niente che non mi piaccia di questo sport, amo la libertà che provo mentre mi alleno, l’essere in grado di migliorare ogni giorno. E certo, se tutto il duro lavoro viene ricompensato con una medaglia, quella è la cosa che amo di più!”. Non solo allenamento, ma anche tempo libero: l’atleta del NN running team, originario di Kapchorwa, distretto della regione orientale dell’Uganda da poco più di 100mila abitanti, ama passare il tempo con la famiglia, “appena posso sto con mia moglie e i miei figli”. Uno dei suoi più cari amici poi è l’atleta keniano Geoffrey Kamworor, ex record del mondo in mezza maratona. E gli atleti a cui si ispira? “Kenenisa Bekele e Stephen Kiprotich. Kenenisa per tutti i risultati che ha ottenuto, è il miglior corridore sulla lunga distanza di sempre. Stephen perché ha dimostrato che anche noi ugandesi possiamo essere competitivi ai massimi livelli e vincere medaglie”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata