Marcell Jacobs ha vinto in 10″07 i 100 metri allo Sprint Festival allo Stadio dei Marmi, a tre settimane dagli Europei di Roma.

“Livello soddisfazione sette su dieci, mi sono divertito, che era una parte importantissima per me. Abbiamo limato qualcosa ma non abbastanza, avrei voluto fare qualcosa di meglio. Dobbiamo lavorare un po’ sulla tecnica dai blocchi alla fine. La parte sempre un po’ complicata rimane la partenza dai blocchi, devo ancora lavorare un po’”, ha detto Jacobs dopo la gara. “L’allergia? Ho fatto i primi due allenamenti e mi è scoppiata. Qui mi sono sentito male, ieri malissimo, stamattina alla fine non riuscivo a respirare. Da qui agli Europei farò queste due gare che sono in programma. Devo solo riuscire a collegare le cose perché le so fare. Gareggiare il più possibile mi aiuterà. Quando scendo in pista vorrei sempre scendere sotto i 10 e migliorare ogni volta. Un piccolo miglioramento c’è stato ma non abbastanza, ma non mi sento il fiato sul collo”.

Jacobs: “Agli Europei cercherò di vincere ma l’obiettivo è Parigi”

“Non nascondiamo che fare due picchi di massima performance non è facile, l’Europeo cerchiamo di farlo nella massima forma ma l’obiettivo è Parigi“, ha aggiunto. “L’obiettivo è arrivare all’Olimpico e vincere ma non avrò la stessa forma delle Olimpiadi”. “La pista dell’Olimpico la vedrò prossimamente, quelle che non vedo sono quelle che mi portano fortuna quindi spero di vederla il più tardi possibile. Questa dello Stadio dei Marmi è una super pista, ci si corre benissimo”. Quanto al lavoro fatto in questi mesi in Florida “è vero, mi sono un po’ asciugato, quello ti arriva più dalla parte prettamente in palestra. Con l’allenatore non lavoriamo praticamente sulla parte alta. L’alimentazione? Non ho fatto cambiamenti, cambia la materia prima che non è di qualità come questa italiana ma a influire è proprio una metodologia di allenamento diversa”.

