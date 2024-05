Il due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sulla pista dello Stadio dei Marmi: "Posso scendere sotto i 10""

Il ritorno di Marcel Jacobs sulle piste italiane. Il due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà in gara al Roma Sprint Festival, manifestazione che si svolgerà nel rinnovato Stadio dei Marmi. Jacobs, dopo un periodo di allenamento passato in America per ritrovarsi e tornare ad avvertire “quel piacere di scendere in pista che mi stava mancando” è convinto di essere a buon punto nel percorso di avvicinamento all’appuntamento a cinque cerchi che scatterà a Parigi nel prossimo luglio, tanto da essere convinto di poter fare, già nell’appuntamento che precederà gli Europei del prossimo giugno di poter fare un tempo sotto i 10″: “Penso di sì”, ha affermato a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Tornare a Roma è sempre emozionante, qui ho preparato le mie scorse olimpiadi – ha detto ancora Jacobs in conferenza stampa -. Un po’ mi è mancata. Sono contento di essere qui per iniziare a gareggiare in quest’anno. La pista dello stadio dei Marmi è incredibile, cercherò di sfruttarla tutta”. Per cui l’attesa è tanta: “Non vedo l’ora di gareggiare“.

Entusiasmo, fiducia, speranza, l’emozione del passaggio delle Frecce Tricolori, ma anche consapevolezza che il mondo dell’atletica italiana non può prescindere da Jacobs. Ne è convinto il presidente Fidal, Stefano Mei, che ha sottolineato “il bel momento per l’atletica italiana”, certificata dai recenti risultati del meeting di Savona dove Zaynab Dosso ha timbrato il nuovo record dei 100 metri femminili in 11.02 e Leonardo Fabbri ha ritoccato il primato nazionale nel lancio del peso lanciando l’attrezzo a 22.95m. Un bel periodo che però rafforza la il “bisogno” di avere un Jacobs al top. Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche l’ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, che si è detto orgoglioso e ha espresso l’auspicio che quella di domani possa essere “l’inizio di una lunga avventura”. Jacobs e non solo. Domani nella Capitale ci saranno, tra gli altri, anche Filippo Tortu e Zaynab Dosso. Roma Sprint Festival è organizzato dall’ASD Vision Sport e Nissolino Sport sotto l’egida della FIDAL, ospitato da Sport e Salute e patrocinato da Roma Capitale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata