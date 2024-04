Lo sprinter competerà in casa a meno di tre settimane dagli europei romani di giugno

Il 18 maggio Marcell Jacobs correrà i 100 metri a Roma nello storico impianto intitolato a Pietro Mennea, in occasione del Roma Sprint Festival, al rientro dagli Stati Uniti e a meno di tre settimane dagli Europei di Roma 2024. “Non vedo l’ora di essere lì, correre in casa sarà un’ottima esperienza – le parole di Jacobs a Sky Sport – Lo Sprint Festival sarà una gara importante, ho voglia di rivincita dopo due stagioni complicate. Quest’anno potrò dirmi felice se riuscirò a confermare i due titoli nei 100 agli Europei e alle Olimpiadi”. Si va quindi componendo il calendario delle gare individuali di Jacobs, che al momento prevede anche i 100 metri di Ostrava del 28 maggio, in vista degli Europei di Roma nei quali cercherà di difendere il titolo conquistato a Monaco due anni fa: finale in calendario nella serata di sabato 8 giugno allo stadio Olimpico. Pensando già alle Olimpiadi di Parigi.

