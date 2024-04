La partenza alle 8:30 in piazza Duomo, dove è previsto anche l'arrivo

Sono oltre 8.500 i runner che prendono parte alla 22esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, la competizione sportiva organizzata da RCS Sports & Events. La gara ha preso il via alle ore 8.30 da piazza del Duomo, dove è previsto anche l’arrivo. Circa 19 chilometri interesseranno il centro cittadino, toccando i luoghi simbolo di Milano come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, ma pure City Life e il Portello. I restanti chilometri si snoderanno tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata