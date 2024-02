Per la nuova versione della daily trainer la casa di Boston punta sulla schiuma PWRRUN+

Una daily trainer adatta a tutti, che promette di accompagnare i runner per molti chilometri. E’ la nuova Ride 17 di Saucony, con un upgrade rispetto al modello precedente che promette un pizzico di reattività in più e una tomaia più leggera e traspirante. Nel test, la scarpa appare comoda e spaziosa: i lacci piatti ed elastici garantiscono di poter dosare l’allacciatura usando tutti gli occhielli e difficilmente si sciolgono, e combinati con la tomaia in mesh ingegnerizzato, che promette leggerezza e traspirabilità, si ottiene una calzata fasciante e non oppressiva. La linguetta è fissata alla tomaia su entrambi i lati, ed è poco imbottita e piuttosto corta: facile comunque sistemarla nel modo giusto, in corsa non dà fastidio e non si sposta. La soletta interna è in Formfit stampata in 3D, che si adatta alla forma del piede per una migliore vestibilità.

La conchiglia piuttosto rigida sul tallone, che potrebbe dispiacere a chi ha problemi in quella zona, offre però maggiore stabilità a tutti i runner sostenendo l’appoggio anche quando dopo parecchi chilometri si inizia a percepire stanchezza, così come la larghezza della suola nella parte anteriore.

La principale novità del modello è comunque l’intersuola in schiuma PWRRUN+, la stessa utilizzata sulle sorelle maggiori Triumph 21, e non più in PWRRUN come le precedenti Ride: si tratta di una Tpu a bassa intensità (e non una mescola di Tpu e Eva) che, spiega Saucony, garantisce un ritorno di energia maggiore del 10%. Il differenziale è di 8 mm, con 35 mm sul tallone e 27 in punta, un’altezza che inizia a essere importante ma comunque non da ‘supershoes’, e che non fa perdere in stabilità della scarpa.

Ai primi passi, la risposta che si ottiene è un rimbalzo elastico: e in effetti sul test di corsa la Saucony Ride 17 risponde bene anche dopo diversi chilometri offrendo comfort a un passo comodo ma rivelando una risposta brillante nelle accelerazioni. Il grip risulta soddisfacente su ogni superficie e anche sul bagnato grazie al battistrada in gomma dura che ricopre maggiormente la suola eispetto alla Ride 16 , lasciando più scoperta la parte centrale. Il peso è di 282g nella versione maschile e 238 grammi per quella femminile, ovviamente con le oscillazioni dovute alle taglie.

Per la Saucony Ride 17 nel complesso si può parlare di una scarpa tuttofare quotidiana adatta a runner di peso medio più o meno veloci, che non cercano l’effetto pantofola ma invece, pur nella comodità dell’intersuola in schiuma, preferiscono una risposta più reattiva nelle loro corse. L’upgrade rispetto alla versione precedente si sente, avvicinandole

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata