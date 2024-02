La mezza maratona in calendario il 3 marzo punta a quota 10mila iscritti

Tutto pronto per la Eurospin RomaOstia, la mezza maratona che da Roma porta direttamente al mare, giunta quest’anno alla sua quarantanovesima edizione e che punta a tornare a quota 10mila partecipanti, come nell’epoca pre-Covid. Al momento sono già 8mila gli atleti iscritti, di cui 2.500 stranieri, oltre il 30% con la maggiore rappresentanza dalla Francia, da cui arriveranno in 800. Cresce anche la partecipazione femminile, con un 25% che segna una netta crescita rispetto agli anni precedenti. L’evento, in calendario il prossimo 3 marzo e organizzato dal GSBRun – Gruppo Sportivo Bancari Romani in partnership con RCS Sports & Events, è stato presentato oggi nell’aula Giulio Cesare, in Campidoglio. “Sono orgoglioso ed emozionato nel presentare un appuntamento che non è solo un’iniziativa sportiva, ma un momento straordinario di partecipazione per la città – ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha fatto gli onori di casa insieme alla presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli e l’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato.

Si torna a correre sul velocissimo percorso di 21,0975 chilometri, rivisto nel 2021. Un tracciato che rispecchia le caratteristiche tecniche e performanti che da sempre appartengono al DNA di questa gara. Dalla coreografica partenza all’ombra del Palazzo dello Sport, attraversando gli ampi e scorrevoli viali del quartiere EUR, si raggiunge la Cristoforo Colombo, la principale arteria che congiunge Roma al suo mare, con lo spettacolare arrivo direttamente sulla rotonda di Ostia.

Ai nastri di partenza l’etiope Tsegu Berehanu Wendemu, pronto per correre nuovamente sotto i 60 minuti, il keniano Shadrack Koech, ansioso di cimentarsi sul veloce percorso romano dopo il 61’12″ dello scorso ottobre a Trento e Kimakal Kipsambu, al ritorno nella capitale dopo il 61’37″ ottenuto da pacer nel 2023. Medesime e alte aspettative per l’élite field al femminile che vedrà Mary Wacera Ngugi (Ken), forte un PB di 66’29” sulla mezza e 2h20’22” sulla Maratona, seconda nella maratona di Boston 2021 e terza nel 2022, quinta nella NYCM nel 2023, sfidare la connazionale Caroline Korir, anche lei di nuovo a Roma dopo il quarto posto del 2023 in 67’23″, la giovanissima etiope Wariyo Bekelech Teku, quinta ai recenti Campionati etiopi di cross ed in grande ascesa, e la connazionale Anna Dibaba, sorella più giovane delle affermatissime Tirunesh e Genzebe. Gradito ritorno per i colori azzurri quello di Rebecca Lonedo, che si presenta in grande forma con il recente PB sulla distanza di 70’13″’ a Siviglia.

“Siamo in un anno fondamentale per l’atletica a Roma e in tutta Italia – ha commentato il presidente Fidal, Stefano Mei – la RomaOstia Half Marathon è una tappa importante nell’avvicinamento agli Europei che ospiteremo a giugno, e in vista della candidatura per i Mondiali 2027 che ci auguriamo trovi il giusto sostegno da parte del Governo”. Presenti anche la vice presidente vicaria del Coni Silvia Salis – che parteciperà alla gara – e l’Amministratore Delegato di RCS Sports & Events Paolo Bellino. A condurre la presentazione Laura Duchi, Race Director della RomaOstia insieme a Manuel Arrigoni e Ignazio Farina. Presenti in sala anche Luca Burgazzoli – Head of Marketing di Eurospin, Arnaud Jean Girard – VP Brand South di Adidas, Luisa Di Vita – Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan e Paolo Pacchioni – caporedattore della redazione di RTL 102.5, oltre al Prof. Francesco Landi, Direttore del Dipartimento di scienze dell’invecchiamento, ortopediche e reumatologiche del Policlinico Gemelli.

Il Villaggio Casa RomaOstia quest’anno sarà allestito in piazzale Pier Luigi Nervi, in prossimità della partenza della gara, nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo dalle 10 alle 20. Venerdì 1 marzo, sarà previsto un talk sullo sport di base come veicolo di benessere e di prevenzione con interventi a cura delle associazioni Komen, Gemelli Onlus e Never Give Up, oltre a specialisti e medici, come nutrizionisti e fisioterapisti. Nella giornata di sabato 2 marzo spazio invece alla presentazione degli atleti élite e dei pacemakerTorna come partner tecnico, dopo qualche anno, Adidas, con un progetto di notevole importanza e di ampia prospettiva che avrà la durata di 4 anni. La nuova maglia, presentata quest’oggi in Campidoglio, sarà totalmente innovativa, di colore rosa con inserti neri e, per la prima volta, avrà nel retro una serigrafia del percorso.

Fino al 19 febbraio sarà possibile iscriversi sul sito www.romaostia.it. A partire dal 20 febbraio, e fino a esaurimento pettorali, si potrà continuare ad iscriversi donando 5 euro ad una delle ONP (Organizzazioni No Profit) fra Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up nell’ambito dell’iniziativa collegata al ‘mese del cuore’ che coincide con questo di febbraio.

