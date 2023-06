Il velocista campione europeo è chiamato a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri

L’Italia vuole e può essere protagonista agli Europei a squadre di atletica leggera: appuntamento che andrà in scena a Chorzow dal 23 al 25 giugno, nell’ambito degli European Games 2023. A portare in alto la bandiera potrebbe essere Samuele Ceccarelli: campione europeo dei 60 metri piani indoor a Istanbul. Con l’assenza di Marcell Jacobs, ancora infortunato, il velocista 23enne potrebbe aggiudicarsi la medaglia d’oro nei 100 metri. L’atleta toscano indosserà la maglia azzurra dei grandi per la prima volta in un evento all’aperto ed è consapevole della grande opportunità: la Nazionale italiana, infatti, non ha mai alazato al cielo questo trofeo europeo. Il suo avversario principale sarà il francese Jimmy Vicaut. Ma attenzione anche all’olandese Raphael Bouju e al polacco Dominik Kopec.

Quando Ceccarelli ha sconfitto Jacobs

La favola di Ceccarelli inizia il 9 febbraio 2023 ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona dove si aggiudica il titolo nei 60 metri piani, precedendo il campione olimpico Jacobs. Meno di un mese più tardi l’impresa si ripete. Il 4 marzo il23enne vince l’oro europeo sulla stessa distanza a Istanbul 2023, piazzandosi sempre davanti al connazionale. Il tempo di 6″47, stabilito in semifinale, è la seconda miglior prestazione italiana di sempre, dietro allo stesso Jacobs, e la quinta prestazione europea di sempre, al pari di Linford Christie e James Dasaolu.

Gli azzurri in gara

Oltre a Ceccarelli la squadra azzurra in Polonia può contare su campioni come Zaynab Dosso sui 100 metri, Sara Fantini nel lancio del martello, Daisy Osakue nel lancio del disco, Nadia Battocletti sui 5mila metri, Claudio Stecchi nel salto con l’asta, Osama Zoghlami sui 3mila siepi. Attenzione a Tobia Bocchi nel salto triplo, a Catalin Tecuceanu sugli 800 metri e a Lorenzo Benati sui 400 metri. Infine ci sono anche Monia Cantarella nel getto del peso e Alice Mangione sui 400 metri.

Non mancheranno i big tanto attesi: Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Filippo Tortu che corre i 200 e forse la 4×100 (assieme agli altri due ori di Tokyo, Patta e Desalu), Larissa Iapichino nel salto in lungo e il campione europeo dei 10mila metri Yeman Crippa.

