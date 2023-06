Il campione europeo indoor dei 60 metri correrà i 100 metri

C’è anche Samuele Ceccarelli tra i convocati dal direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre per gli Europei a squadre di atletica di Chorzow, in Polonia, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno. Il campione europeo indoor dei 60 metri correrà i 100 (ed è anche nel gruppo della staffetta 4×100). “Sono molto fiducioso e vogliono onorare la maglia azzurra”, ha detto lo sprinter. Sono 49 gli atleti selezionati (25 uomini, 24 donne) per l’evento che ha ereditato la tradizione della Coppa Europa e che in questa edizione rientra nel programma degli European Games 2023. Tra loro non c’è il campione azzurro Marcell Jacobs.

