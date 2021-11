Il post sui social dell'Oro olimpico a Tokyo 2020 nei 100 metri con il tag al fenomeno giamaicano

Marcell Jacobs lancia il guanto di sfida a Usain Bolt… Ma per beneficienza. L’oro olimpico nei 100 metri aveva già avuto qualche scambio ‘a distanza’ con lo sprinter giamaicano e ora rilancia: “Sei il mio eroe, grazie per il cappello abbassato. Ma hai anche detto che avresti vinto quindi lancio la sfida – ha scritto sui social – che ne dici di un Ruba Bandiera per beneficienza? Io porto il mio team, tu porti il tuo”. E poi il tag a @usainbolt.

