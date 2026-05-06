Gianmarco Tamberi parla del padre: “Non ha ancora visto mia figlia”

Gianmarco Tamberi torna a parlare del difficile rapporto con il padre, Marco, interrotto da tempo. L’atleta azzurro, oro olimpico nel salto con l’asta a Tokyo 2020, lo fa mentre è ospite del podcast ‘Passa dal BSMT’ di Gianluca Gazzoli. Il campione rivela che il genitore non ha ancora visto la figlia Camilla, nata quasi nove mesi fa: “Io gli ho scritto quando è nata e gli ho detto che se avesse voluto vederla bastava che mi facesse sapere”, ha spiegato l’azzurro rivelando poi che il padre però non ha mai risposto a quel messaggio. “Ma non penso che sia una persona cattiva, è un argomento difficile da trattare”, aggiunge.

Tamberi sul padre: “Non ci parliamo dal 2022”

Tamberi spiega che lui e suo papà non si parlano da anni: “Da quando ha smesso di allenarmi nel 2022”. E la cosa che più o ha fatto soffrire non è stata tanto la mancata risposta al messaggio inviato alla nascita di sua figlia, quando il suo silenzio in uno dei momenti più difficili della sua carriera, quando è stato male durante le Olimpiadi di Parigi del 2024. “Sulla non risposta di Camilla so che non rispondendo lui ci sta male tanto quanto me che non ricevo il messaggio, invece su Parigi, io ero in ospedale e lui sapeva benissimo cosa significasse per me questa cosa, perché l’aveva già vissuto a Rio. Quella cosa lì, sì mi ha fatto male”, ha detto Tamberi.

Durante le ultime olimpiadi Tamberi rischiò di non scendere nemmeno in pedana, perché poche ore prima della gara ha avuto delle coliche renali che lo hanno portato appunto anche in ospedale: alla fine l’atleta azzurro ha gareggiato ma non è andato oltre l’undicesimo posto.