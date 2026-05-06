Papa Leone: “La Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace”

Le parole di Papa Leone XIV sembrano avere un doppio peso, e soprattutto un doppio destinatario, da quando si è inasprito il dialogo tra lui e Donald Trump. La Chiesa “è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito”, ha detto il Pontefice nel corso dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro.

“Segno e sacramento del Regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra che, proprio a partire dalla promessa finale, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando, con le parole e con le opere, la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l’umanità e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace. La Chiesa, dunque, non annuncia sé stessa; al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo”, ha aggiunto.

Papa Leone: “Non sprofondiamo davanti alle sofferenze causate dalla violenza”

“La Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l’umana fragilità e caducità delle proprie istituzioni, le quali, pur essendo al servizio del Regno di Dio, portano la figura fugace di questo mondo. Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione, al rinnovamento delle forme e alla riforma delle strutture, alla continua rigenerazione delle relazioni, in modo che possano davvero corrispondere alla loro missione”, ha detto ancora Prevost. “Non sprofondiamo nella disperazione di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze causate dalla violenza“.