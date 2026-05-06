Home > Economia > Esselunga, Claude Sarrailh sarà il nuovo Ad e direttore generale

A partire dai primi di novembre 2026, Claude Sarrailh assumerà il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Esselunga, mentre Gabriele Villa, attuale Dg e figura storica dell’azienda, dopo un lungo percorso in azienda contraddistinto da un contributo significativo e da una lunga e rilevante esperienza che lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità, lascerà l’azienda in vista del pensionamento. Lo comunica la società in una nota.

Marina Caprotti, Presidente Esecutivo di Esselunga ha dichiarato: “Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa di mio padre, si apre una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance. Abbiamo scelto un manager con una profonda esperienza internazionale nel retail, capace di coniugare visione e concretezza operativa. La sua conoscenza dei mercati globali, unita a una forte spinta verso innovazione ed efficienza, rappresenta un elemento chiave per affrontare un contesto sempre più competitivo. Siamo convinti che il contributo di Claude Sarrailh porterà nuovo slancio allo sviluppo dell’azienda e al rafforzamento del nostro brand, in continuità con il nostro piano strategico e con i valori che da sempre ci contraddistinguono”.

Claude Sarrailh ha aggiunto: “Sono molto lieto di entrare in Esselunga e di avere l’opportunità di guidare un’azienda così distintiva e di alta qualità. Rappresenta un’icona del retail italiano, con una forte identità e una posizione unica nel mercato. Non vedo l’ora di lavorare insieme alle persone dell’azienda per valorizzarne ulteriormente le competenze e costruire su queste solide basi, continuando a rafforzare le performance e accompagnando Esselunga nella sua prossima fase di sviluppo”.