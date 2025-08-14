Home > Sport > Atletica > Gianmarco Tamberi è papà: è nata la piccola Camilla

La bimba, figlia del campione olimpico e della moglie Chiara Bontempi, è nata tra le 14 e le 14:15

Gianmarco Tamberi è papà: è nata tra le 14 e le 14:15 all’ospedale Materno infantile Salesi di Ancona la piccola Camilla, figlia del campione olimpico di salto in alto alle olimpiadi di Tokyo e della moglie Chiara Bontempi. La piccola rimarrà con la mamma in ospedale fino a sabato, quando saranno dimesse. A confermare a LaPresse la nascita della figlia del campione marchigiano di salto in alto il professore Andrea Ciavattini, direttore dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia del Salesi.