lunedì 9 febbraio 2026

Ultima ora

Super Bowl 2026, in migliaia in piazza a Porto Rico per l’halftime show di Bud Bunny

LaPresse

Migliaia di persone sono sceso in piazza a San Josè, Porto Rico, per assistere sui maxischermi all’esibizione del loro concittadino più famoso Bud Bunny all’halftime show del Super Bowls 2006 sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, California. Uno spettacolo grandioso nel quale l’artista portoricano ha proposto un energico set di 14 canzoni incentrato sui suoi successi in lingua spagnola. Per quanto riguarda il match, a vincere sono stati i Seattle Seahawks che hanno battuto per 29-13 i New England Patriots.