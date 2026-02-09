Super Bowl 2026, i Seattle Seahawks stracciano i New England Patriots. Show di Bad Bunny

I Seattle Seahawks hanno conquistato il Super Bowl 2026 travolgendo i New England Patriots 29-13 nella sfida disputata al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Per la franchigia di Washington, campione della National Football Conference, si tratta del secondo titolo. Il running back Kenneth Walker III è stato nominato Mvp dell’incontro.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Grande show di Bad Bunny al Super Bowl: “Together we are America”

Protagonista dell’halftime show il rapper Bad Bunny, fresco vincitore ai Grammy. L’artista portoricano, classe 1994, ha conquistato il pubblico con la sua performance, ricca di riferimenti alla storia degli immigrati americani. Il 31enne di Bayamon ha cantato (e parlato) solo in spagnolo, proprio come nel suo ultimo album Debí tirar más fotos.

A sorpresa è entrata in scena anche Lady Gaga che si è esibita sulle note di Die With a Smile, in versione salsa. Presente anche Ricky Martin, altro cantante portoricano che ha interpretato il brano LO QUE LE PASÓ A HAWAii, presente nell’ultimo disco del rapper. Inoltre il cantautore ha fatto salire sul palco diverse star tra cui Cardi B, Young Miko e gli attori Jessica Alba e Pedro Pascal che hanno ballato e preso parte alla coreografia.

Iconica la fine dello show con la sfilata delle bandiere di tutti i Paesi del continente americano e Bad Bunny che mostra un pallone da football con la scritta “Together we are America”, “Insieme noi siamo America”. Alle sue spalle un maxi schermo con la scritta “The only thing more powerful than hate is love”, “L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Bad Bunny all’halftime show del Super Bowl, Santa Clara, Usa, 8 febbraio 2026 (AP Photo/Mark J. Terrill)

Il pre partita con i Green Day

Prima dell’inizio della sfida, Jon Bon Jovi e Chris Pratt hanno introdotto le due squadre: Seattle Seahawks e New England Patriots. Sul campo sono apparse Blue Ivy Carter, primogenita di Beyoncé e Jay-Z, con la sorella Rumi, mentre i Green Day hanno reso omaggio ai 60 anni del Super Bowl. Si sono esibiti Brandi Carlile, Charlie Puth e Coco Jones.

Trump: “Uno dei peggiori show di sempre”

Non sono mancate le critiche da parte di Donald Trump. “L’halftime show del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Non ha senso, è un affronto alla grandezza dell’America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza”, ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti. “Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e la danza è disgustosa, soprattutto per i bambini piccoli che lo guardano da tutti gli Stati Uniti e da tutto il mondo”.

“Questo ‘spettacolo’ è solo uno ‘schiaffo in faccia‘ al nostro Paese, che ogni giorno stabilisce nuovi standard e record, compresi il miglior mercato azionario e i migliori fondi pensione della storia! Non c’è nulla di stimolante in questo pasticcio di spettacolo dell’intervallo e, state a vedere, riceverà ottime recensioni dai media che diffondono fake news, perché non hanno la minima idea di cosa stia succedendo nel mondo reale. E, a proposito, la Nfl dovrebbe sostituire immediatamente la sua ridicola nuova regola sul calcio d’inizio”.

Non una novità da parte del leader repubblicano. Già qualche giorno fa Karoline Leavitt, sua portavoce, aveva affermato che Trump avrebbe preferito guardare la performance di Kid Rock piuttosto che quella di Bad Bunny. Il cantautore del Michigan, infatti, si è esibito in uno show parallelo organizzato dal movimento Turning Point USA e trasmesso sul loro canale YouTube.