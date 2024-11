Sinner e compagni a Malaga per il bis dopo la vittoria dell'anno scorso, primo singolare alle ore 17

Alla Final 8 della Coppa Davis 2024 a Malaga domani, giovedì 21 novembre, è il giorno dell’Italia. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri, con il numero uno del mondo Jannik Sinner sempre più leader del gruppo dopo la vittoria alle Atp Finals di Torino, affrontano l’Argentina di Francisco Cerundolo presentandosi come detentori del titolo.

Il programma di Italia-Argentina

La prima partita della sfida in calendario, come da programma, è domani alle ore 17. Sarà possibile vedere Italia-Argentina in diretta tv e in chiaro su Rai 2, la ‘casa’ dell’Italia. Con gli azzurri in campo, microfono per Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, con Omar Camporese che si aggiungerà ai commenti in studio, mentre Maurizio Fanelli sarà a bordo campo. La sfida Italia-Argentina sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. A seguire, Studio Davis Cup. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Davis Cup Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al liveblog di tutte le partite.

Il tabellone dell’Italia

Secondo quanto stabilito dal tabellone, in caso di vittoria l’Italia affronterà sabato 23 novembre la vincente del match tra Stati Uniti e Australia che domani apre il programma alle 10.30 (diretta su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su NOW).

I precedenti

L’Italia affronterà l’Argentina per la sesta volta nella storia della manifestazione ed è avanti 3-2 negli scontri diretti. Questi i precedenti:

2022 Italia-Argentina 2-1: Fase gironi, Bologna; 2017 Argentina-Italia 2-3: 1° turno World Group, Buenos Aires; 2016 Italia-Argentina 1-3: Quarti World Group, Pesaro; 2014 Argentina-Italia 1-3: 1° turno World Group, Mar del Plata; 1983 Italia-Argentina 0-5: Quarti World Group, Roma.

Il primo confronto tra Italia e Argentina coincide con la fine della carriera di Adriano Panatta che al Foro Italico nel 1983 perde contro Guillermo Vilas, proprio l’avversario che aveva battuto nella finale degli Internazionali del 1976, e lasciando il Foro Italico regala le racchette a un giovane tifoso.

Nelle prime quattro sfide tra le due nazionali, ha sempre vinto la squadra che giocava fuori casa. L’Italia si è imposta per la prima volta a Mar del Plata nel 2014 con un super Fognini che vinse due singolari contro Monaco e Berlocq e in doppio con Bolelli.

Nel 2017 nuovo successo al Parque Sarmiento di Buenos Aires. Nella prima giornata vittorie di Paolo Lorenzi su Guido Pella e Andreas Seppi su Carlos Berlocq. Bolelli e Fognini in doppio mancano un match point per chiudere il discorso, e il tie si prolunga fino al quinto incontro, vinto da Fabio Fognini su Pella.

Più recente l’ultimo confronto, nella fase a gironi a Bologna nel 2022: è finita 2-1 con decisivi successi di Sinner e Berrettini in singolare.

