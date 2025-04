Milano, 2 apr. (LaPresse) – “L’assalto alla moschea di Al-Aqsa da parte del ministro fascista Ben-Gvir questa mattina è una provocazione e una pericolosa escalation”. Lo ha affermato Hamas in una dichiarazione, facendo riferimento alla visita del ministro di estrema destra israeliano alla spianata delle Moschee di Gerusalemme, nota per gli ebrei come Monte del Tempio. Lo riporta Al Jazeera. Gli sforzi del “governo terrorista guidato dal criminale di guerra Netanyahu mirano a giudaizzare la benedetta moschea di Al-Aqsa e ad imporre un fatto compiuto alla città santa”, ha aggiunto Hamas, “invitiamo il nostro popolo palestinese e la nostra gioventù ribelle in Cisgiordania a intensificare ovunque la situazione di impegno con questo nemico arrogante in difesa della nostra terra e dei nostri luoghi sacri”. Il gruppo ha infine invitato gli stati arabi e musulmani “a porre fine a queste violazioni sistematiche e ad adottare misure urgenti per costringere l’occupazione criminale a porre fine ai suoi crimini contro il nostro popolo palestinese e i nostri luoghi sacri islamici e cristiani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata