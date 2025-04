Milano, 2 apr. (LaPresse) – “Io non credo che Trump metterà dazi oltre il 15%. Ma, certo, i dazi sono un problema, le tasse non portano bene: nel settore del vino siamo in una situazione difficile, che non è solida, perché c’è anche una difficoltà nei mercati asiatici”. Lo dice a LaPresse Bruno Ceretto, imprenditore del vino albese, produttore da tre generazioni nelle Langhe.

