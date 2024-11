Dopo la sconfitta all'esordio con Ruud, lo spagnolo ancora sofferente. Domani in programma il suo match con Rublev

Alle Atp Finals 2024 continuano i problemi fisici per Carlos Alcaraz. Dopo la sconfitta all’esordio contro Casper Ruud, lo spagnolo oggi ha dovuto sospendere gli allenamenti a Torino ancora prima di iniziare perché non si sentiva bene.

Stop all’allenamento dopo 5 minuti

Il murciano ha giocato appena cinque minuti con l’americano Andres Martin quando ha deciso di sedersi sulla sedia del cambio campo e interrompere la sessione preparatoria perché non era in forma. Ha attraversato il campo, ha stretto la mano a Martin, con il quale si era già allenato mercoledì scorso, ed è uscito dall’impianto a testa bassa.

Il coach Ferrero: “Fatica a respirare”

Secondo quanto scrive Marca, citando il suo medico Juanjo López che ha seguito il suo paziente verso il tunnel degli spogliatoi, oggi Alcaraz riposerà e comunque la sua partecipazione alla partita di mercoledì, alle 14, contro il russo Andrey Rublev, non sarebbe in pericolo. “Fa fatica a respirare perché ha il petto un po’ stretto, ma non credo che arriverà a non entrare in campo“, ha dichiarato il suo allenatore Juan Carlos Ferrero. È il quarto giorno che Alcaraz è costretto a prendere antibiotici per cercare di fermare un virus arrivato in un brutto momento, visto che è impegnato nel Masters e la prossima settimana dovrà giocare la Final 8 della Coppa Davis a Malaga, che significherà il ritiro ufficiale di Rafael Nadal.

