Milano, 4 apr. (LaPresse) – La Borsa di Mosca ha aperto in deciso rialzo. L’indice IMOEX2 ha segnato in avvio +2,04% a 2.917,85 punti all’inizio e ha poi rallentato leggermente i guadagni dopo poco, mantenendosi a 2.909,85 punti, ovvero con un rialzo dell’1,76%. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Mosca è stata esclusa dai dazi del presidente Usa, Donald Trump, così come Cuba e la Corea del Nord.

